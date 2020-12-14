Байден обирає керівника у питаннях боротьби зі зміною клімату — ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Обраний президент США Джо Байден розглядає на призначення керівником Агентства з охорони навколишнього середовища (EPA) дві кандидатури. Про це з посиланням на власні джерела пише Reuters, передає УНН.
Зазначається, що Байден розглядає можливість призначення Джини Маккарті, яка очолювала EPA в адміністрації президента Барака Обами, внутрішнім “царем клімату”, відповідальним за координацію кліматичної політики між федеральними відомствами.
Байден також розглядає афроамериканця Майкла Регана, який керує екологічним агентством Північної Кароліни, керувати EPA.
Проте перехідна команда Байдена поки не коментує можливість таких призначень.
Додається, що Байден вважає питання боротьби зі зміною клімату одним із основних напрямків своєї майбутньої адміністрації, прагнучи відновити США як світового лідера з цього питання, примусивши всі федеральні відомства переглянути свою роль у вирішенні екологічної проблеми.