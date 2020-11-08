"Бавария" обыграла "Боруссию" в поединке лидеров Бундеслиги

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 22729 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 51906 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 70999 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 82947 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 93944 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 113066 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 114655 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 126292 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 202374 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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"Бавария" обыграла "Боруссию" в поединке лидеров Бундеслиги

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КИЕВ. 8 ноября. УНН. ФК "Бавария" в гостях у "Боруссии" Дортмунд одержал победу со счетом 3:2 в игре седьмого тура немецкой Бундеслиги, передает УНН со ссылкой на сайт мюнхенцев.

Успех в Дортмунде стал для команды Ханса Флика десятой победой подряд. В напряженном поединке Марко Ройс на 45-й минуте открыл счет, но еще до свистка на перерыв Давид Алаба восстановил статус-кво.

Лучший бомбардир Роберт Левандовски в начале второй половины встречи вывел мюнхенцев вперед. За десять минут до окончания основного времени Лерой Сане сделал счет 3:1. В концовке Эрлинг Холланд вернул интригу, но в итоге “баварцам” удалось удержать победу.

Благодаря этому триумфу мюнхенцы увеличили свой отрыв от второго места, на котором сейчас идет “РБ Лейпциг” — 18 очков против 16. В “шмелей” 15 баллов.

Добавим также, для Роберта Левандовски матч против бывшего клуба стал 300-м в составе “Баварии”.

Украинские Национальные Новости

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