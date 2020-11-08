"Бавария" обыграла "Боруссию" в поединке лидеров Бундеслиги
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. ФК "Бавария" в гостях у "Боруссии" Дортмунд одержал победу со счетом 3:2 в игре седьмого тура немецкой Бундеслиги, передает УНН со ссылкой на сайт мюнхенцев.
Успех в Дортмунде стал для команды Ханса Флика десятой победой подряд. В напряженном поединке Марко Ройс на 45-й минуте открыл счет, но еще до свистка на перерыв Давид Алаба восстановил статус-кво.
Лучший бомбардир Роберт Левандовски в начале второй половины встречи вывел мюнхенцев вперед. За десять минут до окончания основного времени Лерой Сане сделал счет 3:1. В концовке Эрлинг Холланд вернул интригу, но в итоге “баварцам” удалось удержать победу.
Благодаря этому триумфу мюнхенцы увеличили свой отрыв от второго места, на котором сейчас идет “РБ Лейпциг” — 18 очков против 16. В “шмелей” 15 баллов.
Добавим также, для Роберта Левандовски матч против бывшего клуба стал 300-м в составе “Баварии”.