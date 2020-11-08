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"Баварія" обіграла "Боруссію" у поєдинку лідерів Бундесліги

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 листопада. УНН. ФК "Баварія" в гостях у "Боруссії" Дортмунд здобув перемогу з рахунком 3:2 у грі сьомого туру німецької Бундесліги, передає УНН з посиланням на сайт мюнхенців.

Успіх в Дортмунді став для команди Ханса Фліка десятою перемогою поспіль. У напруженому поєдинку Марко Ройс на 45-й хвилині відкрив рахунок, але ще до свистка на перерву Давид Алаба відновив статус-кво.

Кращий бомбардир Роберт Левандовскі на початку другої половини зустрічі вивів мюнхенців вперед. За десять хвилин до закінчення основного часу Лерой Сане зробив рахунок 3:1. У кінцівці Ерлінг Холанд повернув інтригу, але в підсумку “баварцям” вдалося втримати перемогу.

Завдяки цьому тріумфу мюнхенці збільшили свій відрив від другого місця, на якому зараз йде “РБ Лейпциг” — 18 очок проти 16. У “джмелів” 15 балів.

Додамо також, для Роберта Левандовскі матч проти колишнього клубу став 300-м у складі “Баварії”.

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