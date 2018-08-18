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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
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Баскетболист Виргинских островов перешел в ряды южненского "Химика"

Киев • УНН

 • 8402 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. Еще один игрок пополнил состав южненского "Химика" - защитник Деон Эдвин, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу южненцев.

Баскетболист Виргинских островов перешел в ряды южненского "Химика"

Так, 26-летний выпускник "Kent State University" в сезоне 2016/2017 за университетскую команду в NCAA провел 35 матчей, набирал в среднем 13 очков, делал 5,5 подборов и 2,4 передачи.

Прошлый сезон Эдвин провел в европейском баскетболе, представляя финскую команду "KTP", где сыграл 44 матча, набирая в среднем 15,4 очка, делая 6,2 подбора, 2,2 передачи за игру.

Кроме того, баскетболист в сезоне 2017/2018 в составе сборной Виргинских островов принял участие в отборочном цикле на чемпионат мира. За шесть поединков он набирал в среднем по 8,2 очка, 3,2 подбора, 1,2 передачи за 25 минут в среднем на паркете и помог сборной пройти во второй круг отбора ЧМ-2019.

Напомним, что ранее состояние клуба пополнил также американский форвард.

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