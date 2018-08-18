Баскетболіст Віргінських островів перейшов у стан южненського "Хіміка"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Ще один гравець поповнив склад южненського "Хіміка" - захисник Деон Едвін, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу южненців.
Так, 26-річний випускник "Kent State University" у сезоні 2016/2017 за університетську команду в NCAA провів 35 матчів, набирав в середньому 13 очок, робив 5,5 підбирань і 2,4 передачі.
Минулий сезон Едвін провів в європейському баскетболі, представляючи фінську команду "KTP", де зіграв 44 матчі, набираючи в середньому 15,4 очка, роблячи 6,2 підбирання, 2,2 передачі за гру.
Крім того, баскетболіст у сезоні 2017/2018 у складі збірної Віргінських островів взяв участь у відбірковому циклі на чемпіонат світу. За шість поєдинків він набирав у середньому по 8,2 очка, 3,2 підбирань, 1,2 передачі за 25 хвилин в середньому на паркеті та допоміг збірній пройти до другого кола відбору ЧС-2019.
Нагадаємо, що раніше стан клубу поповнив також американський форвард.