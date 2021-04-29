Баскетбол: "Николаев" завоевал седьмую победу в сезоне Суперлиги
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. “Николаев” победил в родных стенах “Черкасские Обезьяны”, и одержал седьмую победу в сезоне — 94:81. Об этом сообщает пресс-служба ФБУ, передает УНН.
Детали
Первая половина осталась за “Николаевом”, хотя гости были лучше под щитами — 21 подбора против 19 и в командной игре — 8 передач против 6.
С перевесом в плюс семь очков “Николаев” начинал вторую половину. В третьей четверти дабл-дабл оформил один из лидеров команды Эдриан — 27 очков + 10 подборов. Такой вклад помог “Корабль” сохранить небольшое преимущество в 3 балла перед заключительной частью и вдохновил партнеров на последний рывок.
“Николаев” полностью переиграл соперника в решающий части. Хозяева забросили 10 раз с 20 попыток, тогда как “Обезьяны” продемонстрировали ужасную реализацию — 3 попадания из 15 бросков
Стоит отметить вклад в победу Колтер (26 очков), Конате (22 очка) и Эдриана (29 очков + 15 подборов).
Дополнение
“Николаев” прервал семиматчевую серию без побед в Суперлиге. “Черкасские Обезьяны” же проиграли в седьмом поединке подряд.