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Баскетбол: “Миколаїв” завоював сьому перемогу в сезоні Суперліги

Баскетбол: “Миколаїв” завоював сьому перемогу в сезоні Суперліги

Київ • УНН

 • 12313 перегляди

КИЇВ. 29 квітня. УНН. “Миколаїв” переміг у рідних стінах “Черкаські Мавпи”, і здобув сьому перемогу в сезоні — 94:81. Про це інформує прес-служба ФБУ, передає УНН.

Деталі

Перша половина залишилася за “Миколаєвом”, хоча гості були кращими під щитами — 21 підбирання проти 19 і в командній грі — 8 передач проти 6.

З перевагою в плюс сім очок “Миколаїв” розпочинав другу половину. В третій чверті дабл-дабл оформив один з лідерів команди Едріан — 27 очок + 10 підбирань. Такий внесок допоміг “Корабелам” зберегти невелику перевагу в 3 бали перед заключною частиною і надихнув партнерів на останній ривок.

“Миколаїв” повністю переграв суперника у вирішальний частині. Господарі закинули 10 разів з 20 спроб, тоді як “Мавпи” продемонстрували жахливу реалізацію — 3 влучання з 15 кидків

Варто відзначити вклад у перемогу Колтера (26 очок), Конате (22 очка) та Едріана (29 очок + 15 підбирань).

Доповнення

“Миколаїв” перервав семиматчеву серію без перемог в Суперлізі. “Черкаські Мавпи” ж програли в сьомому поєдинку поспіль.

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