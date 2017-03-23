Банки с российским капиталом не угрожают финансовой системе Украины - НБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Деятельность украинских банков с государственным российским капиталом не угрожает банковской системе Украины. Об этом на брифинге заявила заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, передает корреспондент УНН.
"Украинские банки с государственным российским капиталом на сегодня докапитализированные, ликвидные, они выполняют нормативы НБУ и работают в рамках законодательства Украины", - сказала К.Рожкова.
По ее словам, как и любые другие банки, эти финучреждения имеют доступ к стандартным инструментам по поддержке ликвидности, которые есть у Нацбанка.
"С точки зрения финансового аспекта эти банки сегодня относительно стабильные и их деятельность никоим образом не угрожает финансовой стабильности банковской системы", - сказала Е.Рожкова.
Как сообщал УНН, Госдума запретила денежные переводы из РФ в Украину через иностранные системы.