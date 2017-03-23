Банки з російським капіталом не загрожують фінансовій системі України – НБУ

“Українські банки з державним російським капіталом на сьогодні є докапіталізованими, ліквідними, вони виконують нормативи НБУ та працюють в рамках законодавства України”, — сказала К.Рожкова.

За її словами, як і будь-які інші банки, ці фінустанови мають доступ до стандартних інструментів з підтримки ліквідності, які є у Нацбанку.

“З точки зору фінансового аспекту ці банки сьогодні відносно стабільні і їх діяльність ніяким чином не загрожує фінансовій стабільності банківської системи”, — сказала К.Рожкова.

Як повідомляв УНН, Держдума заборонила грошові перекази з РФ в Україну через іноземні системи.