Банки з російським капіталом не загрожують фінансовій системі України – НБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Діяльність українських банків з державним російським капіталом не загрожує банківській системі України. Про це на брифінгу заявила заступник голови НБУ Катерина Рожкова, передає кореспондент УНН.
“Українські банки з державним російським капіталом на сьогодні є докапіталізованими, ліквідними, вони виконують нормативи НБУ та працюють в рамках законодавства України”, — сказала К.Рожкова.
За її словами, як і будь-які інші банки, ці фінустанови мають доступ до стандартних інструментів з підтримки ліквідності, які є у Нацбанку.
“З точки зору фінансового аспекту ці банки сьогодні відносно стабільні і їх діяльність ніяким чином не загрожує фінансовій стабільності банківської системи”, — сказала К.Рожкова.
Як повідомляв УНН, Держдума заборонила грошові перекази з РФ в Україну через іноземні системи.