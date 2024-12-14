Банки ОАЭ массово блокируют и задерживают платежи российским компаниям из-за санкций

Банки Объединенных Арабских Эмиратов усилили проверки платежей российских компаний после новой волны американских санкций, которые коснулись 50 банков, в том числе российского государственного "Газпромбанка". Об этом сообщает The Moscow Times, передает УНН.

Детали

Отмечается, что банки ОАЭ являются антисанкционными хабами российского бизнеса там. После полномасштабного вторжения и наложения санкций 6 тысяч российских компаний в Эмиратах открыли дочерние структуры.

Однако после очередных американских санкций, в частности в отношении "Газпромбанка", средний срок проведения платежа через банки Дубая вырос с 1-3 дней в начале года до двух недель, а в некоторых случаях - до 30 дней. У ряда компаний деньги "зависают" и возвращаются обратно, а иногда теряются.

Есть случаи, когда средства были списаны со счетов в ОАЭ в конце ноября и до сих пор не поступили ни на счета в российских банках, ни обратно на счета в ОАЭ. - пишет The Moscow Times.

Между тем по ряду направлений кредитные организации ОАЭ вообще перестали проводить транзакции.

Банки опасаются вторичных санкций, то есть наказания за нарушение уже введенных ограничений. Поэтому они фронтально усилили проверки всех предприятий с российскими бенефициарами или тех, кто с российскими деньгами. В некоторых случаях доходит до блокировки счетов.

Ситуация привела к серьезным осложнениям для большинства российских компаний, работающих через ОАЭ. Многие жалуются на значительное ухудшение условий ведения бизнеса, что может заставить их искать альтернативные финансовые решения.

Напомним,

США ввели новые санкции против российского финансового сектора, включая "Газпромбанк" и более 50 банков. Санкции также коснулись 40 регистраторов ценных бумаг и 15 финансовых чиновников рф.