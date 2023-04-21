Банкам разрешили продавать украинцам больше долларов наличными

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"НБУ расширяет возможности банков осуществлять операции по продаже наличной иностранной валюты населению. В часности, с 21 апреля при расчете объема наличной иностранной валюты, которую банк может продать на валютном рынке, будет учитываться не 100%, а 120% объема покупки безналичной валюты у населения, начиная с 13 апреля 2022 года", – сообщили в регуляторе.

Детали

Соответствующие изменения объяснили попыткой сохранить благоприятную ситуацию на валютном рынке.

Национальный банк отметил, что с 21 апреля смягчил ряд административных ограничений, чтобы создать условия для запуска проекта электронного резиденства и укрепления положительных тенденций в наличном сегменте валютного рынка, способствовавших существенному сужению спреда между наличным и официальным курсом.

В частности, НБУ также разрешил е-резидентам (после уплаты налогов в Украине) переводить на их счета за границей средства в иностранной валюте, полученные на счета в украинских банках от нерезидентов (за предоставленные услуги или работы).

Напомним

В НБУ увидели укрепление гривны.