Банкам разрешили продавать украинцам больше долларов наличными
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Национальный банк Украины сообщил, что с сегодняшнего дня расширил возможности банков по продаже наличной иностранной валюты населению, пишет УНН.
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"НБУ расширяет возможности банков осуществлять операции по продаже наличной иностранной валюты населению. В часности, с 21 апреля при расчете объема наличной иностранной валюты, которую банк может продать на валютном рынке, будет учитываться не 100%, а 120% объема покупки безналичной валюты у населения, начиная с 13 апреля 2022 года", – сообщили в регуляторе.
Детали
Соответствующие изменения объяснили попыткой сохранить благоприятную ситуацию на валютном рынке.
Национальный банк отметил, что с 21 апреля смягчил ряд административных ограничений, чтобы создать условия для запуска проекта электронного резиденства и укрепления положительных тенденций в наличном сегменте валютного рынка, способствовавших существенному сужению спреда между наличным и официальным курсом.
В частности, НБУ также разрешил е-резидентам (после уплаты налогов в Украине) переводить на их счета за границей средства в иностранной валюте, полученные на счета в украинских банках от нерезидентов (за предоставленные услуги или работы).
Напомним
В НБУ увидели укрепление гривны.