Банду рэкетиров разоблачили в Киевской области

Члены группировки - десять жителей Киевской области, в том числе бывшие осужденные - обложили местных предпринимателей ежемесячной данью в размере от 5 до 10 тысяч гривен. В случае отказа платить угрожали физической расправой или уничтожением имущества.

Правоохранители провели восемнадцать обысков по местам жительства и возможного пребывания злоумышленников в Киеве, Яготине и Василькове, и изъяли тридцать банковских карточек, на которые потерпевшие переводили деньги, а также кастеты, ножи, боеприпасы, психотропные вещества.

Открыто уголовное производство по ч.4 ст.189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об объявлении о подозрении десяти задержанным членам банды.

Продолжаются неотложные следственные действия.

Как сообщал УНН, в киевском офисе экс-депутата Севастопольского горсовета провели обыск.