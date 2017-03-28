Банду рэкетиров разоблачили в Киевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Деятельность банды рэкетиров, которые систематически требовали деньги с предпринимателей в Яготинском районе Киевской области, пресекли правоохранители. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.
Члены группировки - десять жителей Киевской области, в том числе бывшие осужденные - обложили местных предпринимателей ежемесячной данью в размере от 5 до 10 тысяч гривен. В случае отказа платить угрожали физической расправой или уничтожением имущества.
Правоохранители провели восемнадцать обысков по местам жительства и возможного пребывания злоумышленников в Киеве, Яготине и Василькове, и изъяли тридцать банковских карточек, на которые потерпевшие переводили деньги, а также кастеты, ножи, боеприпасы, психотропные вещества.
Открыто уголовное производство по ч.4 ст.189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.
Решается вопрос об объявлении о подозрении десяти задержанным членам банды.
Продолжаются неотложные следственные действия.
Как сообщал УНН, в киевском офисе экс-депутата Севастопольского горсовета провели обыск.