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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Байден: Камала Харрис станет президентом, которым будут гордиться американцы

Байден: Камала Харрис станет президентом, которым будут гордиться американцы

Киев  •  УНН

20 августа 2024, 04:40  •  17973 просмотра

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Джо Байден заявил, что Камала Харрис будет президентом, которого будут уважать мировые лидеры. Он подчеркнул, что она станет исторической фигурой, которая будет определять будущее Америки.

Президент США Джо Байден во время своего выступления на Национальном съезде Демократической партии заявил, что Камала Харрис будет президентом, на которого смогут равняться дети. Байден подчеркнул, что Харрис уже получила уважение мировых лидеров и станет исторической фигурой, которая будет определять будущее Америки. Об этом пишет CNN, передает УНН.

Детали

«Она будет президентом, которого будут уважать мировые лидеры, потому что уже сейчас имеет их уважение. Она будет президентом, которым мы все будем гордиться, и она станет историческим президентом, который оставит свой след на будущем Америки,» - сказал Байден.

Вспоминая свой собственный опыт, Байден добавил: «Как и многие наши лучшие президенты, она также была вице-президентом.»

Трамп каже, що Камала Гарріс не братиме участь у дебатах Fox News 4 вересня20 августа 2024, 04:28 • 20873 просмотра

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