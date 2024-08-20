Байден: Камала Харрис станет президентом, которым будут гордиться американцы

Президент США Джо Байден во время своего выступления на Национальном съезде Демократической партии заявил, что Камала Харрис будет президентом, на которого смогут равняться дети. Байден подчеркнул, что Харрис уже получила уважение мировых лидеров и станет исторической фигурой, которая будет определять будущее Америки. Об этом пишет CNN, передает УНН.

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«Она будет президентом, которого будут уважать мировые лидеры, потому что уже сейчас имеет их уважение. Она будет президентом, которым мы все будем гордиться, и она станет историческим президентом, который оставит свой след на будущем Америки,» - сказал Байден.

Вспоминая свой собственный опыт, Байден добавил: «Как и многие наши лучшие президенты, она также была вице-президентом.»

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