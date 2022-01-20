Айсберг-монстр сбросил в океан огромный объем пресной воды: что говорят ученые

ukru
15 марта, 19:03 • 106358 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 142579 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 123064 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 116629 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 104594 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101347 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 92545 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 123782 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 127196 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127284 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Киев и центральные области под угрозой: вражеские БпЛА атакуют

Киев и центральные области под угрозой: вражеские БпЛА атакуют

16 марта, 00:06 • 72734 просмотра
Крым превращается в токсичную свалку: зараженный мазутом грунт агрессор захоранивает прямо на полуострове - ЦНС

Крым превращается в токсичную свалку: зараженный мазутом грунт агрессор захоранивает прямо на полуострове - ЦНС

16 марта, 02:05 • 42619 просмотра
Хуситы угрожают ответом на удары США по Йемену: детали заявления

Хуситы угрожают ответом на удары США по Йемену: детали заявления

16 марта, 03:19 • 22650 просмотра
Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

05:29 • 43856 просмотра
Си Цзиньпин отклонил приглашение на саммит в Брюсселе: детали

Си Цзиньпин отклонил приглашение на саммит в Брюсселе: детали

06:06 • 25536 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 123784 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 123778 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 261209 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 290534 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 226862 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 105068 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 127197 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 111425 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 128702 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 130730 просмотра
Актуальное
Айсберг-монстр сбросил в океан огромный объем пресной воды: что говорят ученые

Айсберг-монстр сбросил в океан огромный объем пресной воды: что говорят ученые

Киев • УНН

 • 48976 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. Айсберг-монстр A68 ежедневно сбрасывал в океан более 1,5 миллиарда тонн пресной воды на пике своего таяния и исчез. Сейчас исследователи пытаются оценить влияние A68 на окружающую среду, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

A68 в течение короткого периода был крупнейшим в мире айсбергом. Он занимал площадь почти 6000 квадратных километров, когда отправился "в плавание" от Антарктиды в 2017 году. Но в начале 2021 года он исчез - один триллион тонн льда исчез.

В настоящее время исследователи пытаются оценить воздействие A68 на окружающую среду. В частности, команда во главе с Университетом Лидса просмотрела все спутниковые данные, чтобы вычислить размеры "мегаберга", которые менялись, пока он двигался к северу от Белого континента, через Южный океан и вверх в Южную Атлантику.

Это позволило группе оценить различные скорости таяния в течение трех с половиной лет существования "мегаберга".

Какое-то время существовали опасения, что гигантская глыба льда может сесть на мели, перекрыв пути поиска пищи миллионам пингвинов, тюленей и китов. Но этого не произошло, потому что, как сейчас может сказать команда исследователей, A68 потерял достаточную глубину киля, чтобы удержаться на плаву.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинские полярники показали, как опрокидываются в водах Антарктики айсберги

До апреля 2021 года A68 разбился на бесчисленное количество мелких фрагментов, которые невозможно было отследить. Но его влияние на экосистему будет намного более продолжительным, говорят исследователи.

Поступление пресной воды от него будет изменять местные течения. И все железо, другие минералы и даже органические вещества, которые собирались в нем в течение всего времени и впоследствии попали в океан, будут источником "биологического производства".

Британской антарктической службе удалось собрать данные об айсберге. И хотя они еще не полностью проанализированы, однако выявляют некоторые интересные особенности, сказал биологический океанограф, профессор Герейнт Тарлинг.

“Мы считаем, что существует действительно сильный сигнал в изменении флоры видов фитопланктона вокруг A68, а также в фактическом отложении материала в более глубоких частях океана. Датчик частиц на планере фиксировал очень сильные сигналы осаждения с айсберга", - сказал он BBC News.

Детали изменения формы A68 и потоков пресной воды содержатся в статье, опубликованной в журнале Remote Sensing of Environment.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы