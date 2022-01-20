Айсберг-монстр сбросил в океан огромный объем пресной воды: что говорят ученые

Детали

A68 в течение короткого периода был крупнейшим в мире айсбергом. Он занимал площадь почти 6000 квадратных километров, когда отправился "в плавание" от Антарктиды в 2017 году. Но в начале 2021 года он исчез - один триллион тонн льда исчез.

В настоящее время исследователи пытаются оценить воздействие A68 на окружающую среду. В частности, команда во главе с Университетом Лидса просмотрела все спутниковые данные, чтобы вычислить размеры "мегаберга", которые менялись, пока он двигался к северу от Белого континента, через Южный океан и вверх в Южную Атлантику.

Это позволило группе оценить различные скорости таяния в течение трех с половиной лет существования "мегаберга".

Какое-то время существовали опасения, что гигантская глыба льда может сесть на мели, перекрыв пути поиска пищи миллионам пингвинов, тюленей и китов. Но этого не произошло, потому что, как сейчас может сказать команда исследователей, A68 потерял достаточную глубину киля, чтобы удержаться на плаву.

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До апреля 2021 года A68 разбился на бесчисленное количество мелких фрагментов, которые невозможно было отследить. Но его влияние на экосистему будет намного более продолжительным, говорят исследователи.

Поступление пресной воды от него будет изменять местные течения. И все железо, другие минералы и даже органические вещества, которые собирались в нем в течение всего времени и впоследствии попали в океан, будут источником "биологического производства".

Британской антарктической службе удалось собрать данные об айсберге. И хотя они еще не полностью проанализированы, однако выявляют некоторые интересные особенности, сказал биологический океанограф, профессор Герейнт Тарлинг.

“Мы считаем, что существует действительно сильный сигнал в изменении флоры видов фитопланктона вокруг A68, а также в фактическом отложении материала в более глубоких частях океана. Датчик частиц на планере фиксировал очень сильные сигналы осаждения с айсберга", - сказал он BBC News.

Детали изменения формы A68 и потоков пресной воды содержатся в статье, опубликованной в журнале Remote Sensing of Environment.