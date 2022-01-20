Айсберг-монстр скинув в океан величезний обсяг прісної води: що кажуть учені

Деталі

A68 протягом короткого періоду був найбільшим у світі айсбергом. Він займав площу майже 6000 квадратних кілометрів, коли вирушив "у плавання" від Антарктиди в 2017 році. Але на початку 2021 року він зник - один трильйон тонн льоду зник.

Наразі дослідники намагаються оцінити вплив A68 на навколишнє середовище. Зокрема, команда під керівництвом Університету Лідса переглянула всі супутникові дані, щоб обчислити розміри "мегаберга", що змінювалися, поки він рухався на північ від Білого континенту, через Південний океан і вгору в Південну Атлантику.

Це дозволило групі оцінити різні швидкості танення протягом трьох з половиною років існування "мегаберга".

Якийсь час існували побоювання, що гігантська брила льоду може сісти на мілині, перекривши шляхи пошуку їжі мільйонам пінгвінів, тюленів і китів. Але цього не сталося, тому що, як зараз може сказати команда дослідників, A68 втратив достатню глибину кіля, щоб утриматися на плаву.

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До квітня 2021 року A68 розбився на незліченну кількість дрібних фрагментів, які неможливо було відстежити. Але його вплив на екосистему буде набагато тривалішим, кажуть дослідники.

Надходження прісної води від них змінюватиме місцеві течії. І все залізо, інші мінерали і навіть органічні речовини, які збиралися у них протягом усього часу і згодом потрапили в океан, будуть джерелом "біологічного виробництва".

Британській антарктичній службі вдалося зібрати дані про айсберг. І хоча вони ще не повністю проаналізовані, однак виявляють деякі цікаві особливості, сказав біологічний океанограф, професор Герейнт Тарлінг.

“Ми вважаємо, що існує дійсно сильний сигнал у зміні флори видів фітопланктону навколо A68, а також у фактичному відкладенні матеріалу в глибокі частини океану. Датчик частинок на планері фіксував дуже сильні сигнали осадження з айсберга”, — сказав він BBC News.

Деталі зміни форми A68 і потоків прісної води містяться в статті, опублікованій в журналі Remote Sensing of Environment.