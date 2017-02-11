Автопарк горел в Киеве: три автобуса сгорели, еще три - повреждены

Как сообщили в пресс-службе ГосЧС, 11 февраля в 0:38 в оперативно-координационный центр Главного управления ГосЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о том, что на территории одного из столичных автобусных парков по ул. Туполева, возник пожар.

"На место происшествия были отправлены ближайшие пожарно-спасательные подразделения. После прибытия на место вызова было установлено, что произошло возгорание одного из автобусов в отдельно стоящем 1-этажном ремонтно-хозяйственном помещении с распространением пламени на рядом расположенные автобусы. В 1:43 пожар локализовали, в 1:57 ликвидировали", - говорится в сообщении.

Как сообщили в ГосЧС, пожарным удалось спасти 22 автобуса марок МАЗ и ЛАЗ и предотвратить распространение пожара по всей площади здания.

На месте происшествия работали 7 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 33 человека личного состава Киевского гарнизона.

В результате пожара сгорело 3 автобуса и повреждены 3 автобуса марки МАЗ.

Причина возникновения пожара выясняется.

Жертв и пострадавших нет.