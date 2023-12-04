Автобус на международном рейсе столкнулся с грузовиком, пострадали водитель и пассажирка

Международный автобус из Киева в Варшаву на автотрассе до границы столкнулся с грузовиком накануне вечером, водитель и пассажирка автобуса получили повреждения, их не госпитализировали. Об этом сообщили в понедельник в ГУНП в Волынской области, пишет УНН.

Детали

Автопроисшествие случилось вчера, 3 декабря, на автодороге Киев-Ковель-Ягодин вблизи села Вишнев в Ковельском районе.

"39-летний житель этого же района, управляя автомобилем DAF, столкнулся с рейсовым автобусом сообщением Киев-Варшава под управлением 30-летнего местного жителя. В результате ДТП водитель и 46-летняя пассажирка автобуса получили телесные повреждения, не госпитализировались", - сообщили в полиции.

По факту ДТП сведения следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Напомним

В Киевской области столкнулись грузовик, легковушка и автобус, трое пострадавших.