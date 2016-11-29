Австрия изучит запрос на экстрадицию Д.Фирташа в Испанию

"Запрос на экстрадицию украинского миллиардера Дмитрия Фирташа поступил по официальным каналам в Австрию и изучается прокуратурой Вены. Согласно процедуре, если прокуратура не обнаружит обстоятельств, противоречащих выдаче подозреваемого, дело будет передано в суд. При наличии положительного решения суда последнее слово - за австрийским министерством юстиции", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, украинский олигарх Дмитрий Фирташ был объявлен в розыск Антикоррупционной прокуратурой Испании вместе с двумя своими вероятными сообщниками - гражданами Украины. Д.Фирташа обвиняют в отмывании денег в Испании.