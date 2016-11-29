Австрія вивчить запит на екстрадицію Д.Фірташа до Іспанії

«Запит на екстрадицію українського мільярдера Дмитра Фірташа надійшов офіційними каналами до Австрії і вивчається прокуратурою Відня. Згідно з процедурою, якщо прокуратура не виявить обставин, які суперечать видачі підозрюваного, справу буде передано до суду. У разі наявності позитивного рішення суду останнє слово - за австрійським міністерством юстиції», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, український олігарх Д.Фірташ був оголошений у розшук Антикорупційною прокуратурою Іспанії разом з двома своїми імовірними спільниками - громадянами України. Д.Фірташа звинувачують у відмиванні грошей в Іспанії.