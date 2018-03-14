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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 48472 просмотра

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Австрия не признает выборы президента РФ в аннексированом Крыму

Австрия не признает выборы президента РФ в аннексированом Крыму

Киев  •  УНН

 • 15502 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. Австрия не признает результаты президентских выборов в незаконно аннексированном Крыму. Об этом заявил президент Австрии Александр ван дер Беллен во время совместной с президентом Украины Петром Порошенко пресс-конференции в среду, передает корреспондент УНН.

"С точки зрения Австрии понятно, что аннексия Крыма противоправная, была и есть, и это также и позиция Европейского союза. Поэтому на территории Крыма не могут происходить правомочные выборы в российский парламент или президента. И это не только моя точка зрения, это однозначно точка зрения всего австрийского правительства", - сказал ван дер Беллен.

Как сообщал УНН, представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини на этой неделе заявила, что Евросоюз не признает незаконной аннексию Крыма и считает незаконным проведение там выборов президента РФ.

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