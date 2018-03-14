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Австрія не визнає вибори президента РФ в анексованому Криму

Австрія не визнає вибори президента РФ в анексованому Криму

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. Австрія не визнаватиме результати президентських виборів у незаконно анексованому Криму. Про це заявив президент Австрії Александр ван дер Беллен під час спільної з президентом України Петром Порошенком прес-конференції у середу, передає кореспондент УНН.

“З точки зору Австрії зрозуміло, що анексія Криму протиправна, була і є, і це є також і позицією Європейського союзу. Тому на території Криму не можуть відбуватися правомочні вибори до російського парламенту або президента. І це не тільки моя точку зору, це однозначно точку зору всього австрійського уряду”, — сказав ван дер Беллен.

Як повідомляв УНН, представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і безпеки Федеріка Могеріні цього тижня заявила, що Євросоюз не визнає незаконну анексію Криму та вважає незаконним проведення там виборів президента РФ.

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