Австрийская OMV разорвала контракт с "Газпромом"

Австрийская компания OMV разорвала контракт российским Газпромом, предусматривающий поставки топлива до 2040 года. Об этом говорится на сайте OMV, пишет УНН.

OMV разрывает долгосрочное соглашение о поставках природного газа с "Газпром экспорт". Сейчас OMV больше не имеет никаких контрактов на поставку с "Газпром экспорт" и не осуществляет коммерческой деятельности в россии",

В компании отметили, что поставки газа не осуществлялись с 16 ноября. Расторжение договора OMV объяснила "фундаментальными нарушениями контракта с оку „Газпром экспорт". Оно вступает в силу немедленно.

Контракт, датированный 2006 годом, был заключен до 2040 года.

Главный приоритет OMV - всегда быть надежным поставщиком для наших клиентов на всех рынках и во всех странах, где мы работаем. Учитывая эту важную ответственность, мы непрерывно и последовательно реализуем нашу стратегию диверсификации... Сегодня мы можем полагаться на диверсифицированный портфель альтернативных источников газа и таким образом обеспечить безопасность поставок для наших клиентов,