Австрийская OMV разорвала контракт с "Газпромом"
Киев • УНН
Австрийская компания OMV разорвала долгосрочный контракт с "Газпромом" из-за нарушения условий. Компания заявила о полной диверсификации поставок и 85% заполненности газохранилищ.
Австрийская компания OMV разорвала контракт российским Газпромом, предусматривающий поставки топлива до 2040 года. Об этом говорится на сайте OMV, пишет УНН.
OMV разрывает долгосрочное соглашение о поставках природного газа с "Газпром экспорт". Сейчас OMV больше не имеет никаких контрактов на поставку с "Газпром экспорт" и не осуществляет коммерческой деятельности в россии",
В компании отметили, что поставки газа не осуществлялись с 16 ноября. Расторжение договора OMV объяснила "фундаментальными нарушениями контракта с оку „Газпром экспорт". Оно вступает в силу немедленно.
Контракт, датированный 2006 годом, был заключен до 2040 года.
Главный приоритет OMV - всегда быть надежным поставщиком для наших клиентов на всех рынках и во всех странах, где мы работаем. Учитывая эту важную ответственность, мы непрерывно и последовательно реализуем нашу стратегию диверсификации... Сегодня мы можем полагаться на диверсифицированный портфель альтернативных источников газа и таким образом обеспечить безопасность поставок для наших клиентов,
Отмечается, что расторжение контракта с "Газпром экспорт" значительно снижает потенциальный профиль риска OMV Gas Marketing & Trading (OGMT). Объемы поставок по контракту были полностью диверсифицированы в течение последних трех лет благодаря альтернативным источникам.
В OMV добавили, что ее газохранилища в Австрии сейчас заполнены примерно на 85%. А также заверили, что компания способна выполнять все контракты по альтернативным источникам газа.
На ситуацию отреагировал канцлер Австрии Карл Негаммер.
россия хотела использовать энергетику как оружие против нас - это не сработало. Газпром не сдержал соглашения, поэтому OMV немедленно заканчивает контракт, который должен был действовать до 2040 года. Наше энергоснабжение защищено, потому что мы хорошо подготовлены. Австрия не позволит россии шантажировать себя,
Напомним
российская компания "Газпром" намерена остановить транзит газа через Украину после 31 декабря 2024 года. Экспорт газа в "дальнее зарубежье" сократится на 20% и составит менее 39 млрд кубометров.