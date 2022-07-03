Австралия вводит санкции против 16 министров рф и запретит ввоз российского золота

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«Мы будем объявлять дополнительные финансовые санкции и запрет на поездки для 16 российских министров и олигархов. Кроме того, это затрагивает 62 человека и более 300 других субъектов. Мы запретим импорт российского золота, чтобы сократить возможность россии финансировать эту войну»,- сказал Албаниз.

Детали

Албаниз также рассказал о готовности приобщиться к международным расследованиям преступлений россии против Украины.

Дополнение

Австралия планирует объявить о дополнительном пакете военной помощи Украине на 100 млн долларов.