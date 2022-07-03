Австралія вводить санкції проти 16 міністрів рф та заборонить ввезення російського золота

Цитата

«Ми будемо оголошувати додаткові фінансові санкції та заборону на подорожі для 16 російських міністрів та олігархів. Крім того, це зачіпає 62 особи та понад 300 інших суб'єктів. Ми заборонимо імпорт російського золота, аби скоротити можливість росії фінансувати цю війну»,- сказав Албаніз.

Деталі

Албаніз також розповів про готовність долучитися до міжнародних розслідувань злочинів росії проти України.

Доповнення

Австралія планує оголосити про додатковий пакет військової допомоги Україні на 100 млн дол.