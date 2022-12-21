"Аврора" и Оля Полякова собирают 6 млн гривен для ОО "Землячки" на зимнюю форму защитницам

Сложности с обеспечением женской формой наших защитниц есть постоянно. Поскольку с начала полномасштабного вторжения многие женщины добровольно вступили в ряды ВСУ.

Поэтому сеть мультимаркетов «Аврора» запускает акцию «Даруй тепло, даруючи свято». Главная цель активности – с 19 декабря 2022 года по 15 января 2023 года собрать 6 000 000 гривен. Эти средства будут переданы общественной организации «Землячки», запустившей пошив зимней формы и отправляющей ее бесплатно всем женщинам-военным на передовой, которые делают запросы через инстаграммы организации zemliachky.ukrainian_front. Амбасадором акции выступает украинская певица Оля Полякова.

Основной призыв активности – не откладывать жизнь на потом, а создать праздничное настроение в своем доме, согрев защитниц.

Принять участие в акции можно, приобретя в «Авроре» любые новогодние товары: гирлянды, елочные шарики, дождик, искусственные елки, новогодний декор и аксессуары. Десять процентов от каждой покупки таких товаров будут перечислены в ОО «Землячки» и направлены на пошив зимней формы для женщин-военных.

Приобрести новогодние товары можно как в магазинах сети, так и в интернет-магазине «Аврора», работающем в тестовом режиме.

«Украинские женщины сильны и красивы, они пример несгибаемой воли и невероятной работоспособности – каждая профессиональная и уникальная на своем фронте. Эта акция поднимает важный вопрос – праздновать или не праздновать рождественские праздники во время войны? Скажу вам честно, заботиться о подарках и поздравлениях родных – это нормально. Это сохраняет у нас человечность, помогает выстоять и бороться дальше», – прокомментировала свое участие в акции певица Оля Полякова.

Также благотворительную инициативу информационно поддерживает женский футбольный клуб «Кривбасс». Команда клуба призывает всех футбольных болельщиков присоединяться к сбору наших защитниц.

Присоединиться к благотворительной акции можно не только покупкой новогодних товаров в «Авроре». Все желающие могут поддержать женщин в ВСУ добровольным донатом на банке Монобанк ОО «Землячки».

Собранная сумма будет обновляться каждый день, отследить прогресс можно на сайте сбора.

Организаторы акции будут искренне благодарны за информационную поддержку в соцсетях, которую может оказать каждый. Для этого достаточно написать пост или сделать историю с хештегом #даритепло.