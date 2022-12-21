«Аврора» та Оля Полякова збирають 6 млн гривень для ГО «Землячки» на зимову форму захисницям

ukru
19:27 • 12006 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

18:26 • 44239 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 87020 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 138243 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 163255 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 338539 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 217505 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 192939 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 324737 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 458920 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2 м/с
96 %
747 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Стара “копійка” та ікони: нардеп-втікач Дмитрук подав декларацію

31 березня, 12:39 • 32586 перегляди

Понад 1,4 млн грн зарплати, кілька будинків та земділянок на Київщині: що задекларував Лісовий

31 березня, 12:43 • 51401 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 112099 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 73929 перегляди

Британія підтримає довготривалий мир для України - спікер Палати громад

31 березня, 15:14 • 31608 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 338539 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 324737 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 543076 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 674324 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 694815 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Іван Федоров

Кейр Стармер

Андрюс Кубілюс

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 73929 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 112099 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 198324 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 224413 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 217425 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

Facebook

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

Truth Social

«Аврора» та Оля Полякова збирають 6 млн гривень для ГО «Землячки» на зимову форму захисницям

«Аврора» та Оля Полякова збирають 6 млн гривень для ГО «Землячки» на зимову форму захисницям

Київ • УНН

 • 570797 перегляди

КИЇВ. 21 грудня. УНН. Мережа мультимаркетів «Аврора» та співачка Оля Полякова разом з ГО «Землячки» відкривають збір на 6 мільйонів гривень для пошиття зимової форми жінкам в ЗСУ.

Складнощі з забезпеченням жіночою формою наших захисниць є повсякчас. Оскільки з початку повномасштабного вторгнення багато жінок добровільно вступили до лав ЗСУ.

Тому мережа мультимаркетів «Аврора» запускає акцію «Даруй тепло, даруючи свято». Головна ціль активності – з 19 грудня 2022 року до 15 січня 2023 року зібрати 6 000 000 гривень. Ці кошти будуть передані громадській організації «Землячки», що запустила пошиття зимової форми та відправляє її безкоштовно всім жінкам-військовим на передовій, які роблять запити через інстаграм організації zemliachky.ukrainian_front. Амбасадором акції виступає українська співачка Оля Полякова.

Основний заклик активності – не відкладати життя на потім, а створити святковий настрій у своїй оселі, зігрівши захисниць.
Взяти участь в акції можна, придбавши в «Аврорі» будь-які новорічні товари: гірлянди, ялинкові кульки, дощик, штучні ялинки, новорічний декор та аксесуари. Десять відсотків від кожної покупки таких товарів будуть перераховані до ГО «Землячки» та спрямовані на пошиття зимової форми для жінок-військових.

Придбати новорічні товари можна як у магазинах мережі, так і в інтернет-магазині «Аврора», що працює у тестовому режимі.

«Українські жінки сильні та красиві, вони приклад незламної волі та неймовірної працездатності – кожна професійна та унікальна на своєму фронті. Ця акція порушує важливе питання – святкувати чи не святкувати різдвяні свята під час війни? Скажу вам чесно, піклуватися про подарунки та вітання рідних – це нормально. Це зберігає в нас людяність, допомагає вистояти та боротися далі», – прокоментувала свою участь в акції співачка Оля Полякова.

Також благодійну ініціативу інформаційно підтримує жіночий футбольний клуб «Кривбас». Команда клубу закликає усіх футбольних уболівальників долучатися до збору для наших захисниць.

Приєднатися до благодійної акції можна не тільки покупкою новорічних товарів в «Аврорі». Всі охочі можуть підтримати жінок в ЗСУ добровільним донатом на банку Монобанк ГО «Землячки».

Зібрана сума буде оновлюватись кожен день, відслідкувати прогрес можна на сайті збору.

Організатори акції будуть щиро вдячні за інформаційну підтримку в соцмережах, яку може зробити кожен. Для цього достатньо написати пост чи зробити історію з хештегом #даруйтепло.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Бізнесу
Bitcoin
$82,563.20
Золото
$3,156.75
Tesla
$258.01
Brent
$74.69
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$40.67
Ethereum
$1,824.02