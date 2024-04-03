Авиаудар рф по Сумщине: количество пострадавших возросло до трех

В результате сегодняшнего авиатура россиян по поселку Самотоевка Сумской области один человек погиб, трое пострадали, среди них - ребенок. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС.

Сегодня утром в результате авиаудара в с. Самотоевка Краснопольской громады погиб один человек, трое пострадали, среди них - ребенок 2020 г.р. - говорится в сообщении ГСЧС.

Как сообщается, в результате вражеского удара частично разрушен магазин, дом культуры и повреждены 5 автомобилей, которые загорелись.

На месте работают спасатели и другие профильные службы.

Дополнение

По данным Нацполиции, в результате атаки врага погиб 45-летний мужчина, еще один мужчина и его 3-летняя дочь получили ранения.

Ранее УНН сообщал, что среди пострадавших от удара на Сумщине - отец и его четырехлетний сын.