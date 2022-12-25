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Авиация ВСУ нанесла 4 удара по районам сосредоточения захватчиков - Генштаб

Авиация ВСУ нанесла 4 удара по районам сосредоточения захватчиков - Генштаб

Киев • УНН

 • 318020 просмотра

КИЕВ. 25 декабря. УНН. Наша авиация за прошедшие сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения захватчиков. Подразделения же ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 4 пункта управления, 3 района сосредоточения живой силы противника, зенитный ракетный комплекс С-300 и еще 3 важных объекта оккупантов, пишет Генштаб ВСУ, передает УНН.

Цитата

"Слава Украине! Начались триста пятые сутки российского широкомасштабного вторжения. За прошедшие сутки противник нанес 5 ракетных и авиационный удар. Также совершил более 90 обстрелов из РСЗО, в частности, по гражданским объектам Херсона, погибли мирные люди", - говорится в сообщении.

Детали

Враг сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях. Не оставляет попыток улучшить тактическое положение на Купянском направлении.

Силы обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Лиман Первый Харьковской области, Стельмаховка, Новоселовское, Площанка, Червонопоповка на Луганщине и Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Клищеевка, Курдюмовка, Северное, Красногоровка, Веселое и Марьинка Донецкой области.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка без существенных изменений, враг сохраняет военное присутствие, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

На Северском направлении захватчики обстреляли гражданскую инфраструктуру Винторовки, Рыжевки и Ворожбы Сумской области.

На Слобожанском направлении минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Гурьев Казачок, Ветеринарное, Казачья Лопань, Кудиевка, Гоптовка, Стрелечья, Красное, Терновая, Старица, Огирцево, Волчанск, Нестерно, Землянки, Хатнее и Амбарное Харьковской области.

На Купянском направлении враг совершил обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Новомлинск, Двуречная, Купянск, Кисловка, Табаевка, Котляровка и Крахмальное на Харьковщине и Новоселовское, Стельмаховка и Мясожаровка Луганской области.

На Лиманском направлении под огневое поражение попали Макеевка, Площанка, Червонопоповка, Диброва на Луганщине, а также Терны Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник обстрелял районы населенных пунктов Спирное, Звановка, Берестовое, Белогоровка, Веселое, Яковлевка, Соледар, Парасковиевка, Подгородное, Бахмут, Часов Яр, Опытное, Ступочки, Клещеевка, Андреевка, Белая Гора, Александро-Шультино, Дилиевка, Клебан-Бык, Озаряновка, Северное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении под огневое воздействие попали Веселое, Каменка, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка, что в Донецкой области.

На Новопавловском направлении противник совершил обстрелы из танков и всего спектра артиллерии по позициям наших войск неподалеку Богоявленки, Угледара, Пречистовки, Новоукраинки, Большой Новоселки и Временки Донецкой области.

На Запорожском направлении от артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Малиновка, Красное, Дорожнянка, Чаривне, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Малые Щербаки, Степное, Каменское в Запорожье и Марганец и Никополь Днепропетровской области.

На Херсонском направлении противник продолжает обстреливать, в частности, гражданскую инфраструктуру населенных пунктов Красногригорьевка на Днепропетровщине и Бургунка, Антоновка и Херсон. Есть пострадавшие среди мирных жителей.

Российские оккупанты продолжают усиливать режимно-административные меры на временно захваченных территориях Запорожской области. В Васильевке оккупанты ввели комендантский час в период с 28 декабря этого года по 04 января 2023 года. Работникам экстренных служб выдаются специальные пропуска, а другим местным жителям запрещено покидать жилье и перемещаться по населенному пункту.

Наша авиация за прошедшие сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения захватчиков. Подразделения же ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 4 пункта управления, 3 района сосредоточения живой силы противника, зенитный ракетный комплекс С-300 и еще 3 важных объекта оккупантов.

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