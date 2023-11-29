Авиация Сил обороны нанесла 16 авиаударов по российской армии за сутки - Генштаб

"Теперь Маску осталось приехать в Украину": Подоляк о визите Маска в Израиль

Михаил Подоляк пригласил Илона Маска в Украину после его визита в Израиль, предполагая, что личное знакомство с ужасами войны может склонить Маска к осознанию необходимости устранения путинского режима.