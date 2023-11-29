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Авиация Сил обороны нанесла 16 авиаударов по российской армии за сутки - Генштаб

Киев  •  УНН

29 ноябрь 2023, 05:23  •  3013 просмотра

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За минувшие сутки в 87 боевых столкновениях украинские войска нанесли 16 авиаударов по российским объектам, поразив, в частности, скопления личного состава, средства противовоздушной обороны и центр управления.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники армии РФ и 3 удара - по зенитно-ракетным комплексам противника. Об этом сообщил в утренней сводке Генштаб, передает УНН.

Детали

Отмечается, что подразделения ракетных войск поразили:

  • пункт управления, 
  • 5 средств противовоздушной обороны, 
  • 9 артиллерийских средств, 
  • склад боеприпасов,
  • станцию радиоэлектронной борьбы противника.

Всего за прошедшие сутки произошло 87 боевых столкновений.

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Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
Авіація Сил оборони завдала 16 авіаударів по російській армії за добу – Генштаб
Ukrainian Defense Forces aviation carried out 16 air strikes on the Russian army over the last day - General Staff
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