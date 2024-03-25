Авиация рф пятый раз за неделю уронила бомбу на белгородскую область – СМИ

Российские самолеты уронили еще две авиабомбы в белгородской области рф. Об этом пишет Astra со ссылкой на свои источники, передает УНН.

"Так, 22 марта ФАБ-250 нашли в районе села шалаево валуйского городского округа. В этот же день такую же авиабомбу нашли в 5 километрах от села казинка этого же округа. В обоих случаях жителей не эвакуировали, боеприпасы изъяли, пострадавших нет.

Отмечается, что за последнюю неделю известно уже о 6 упавших в регионе ФАБ.

Дополнение

В россии недалеко от поселка ровеньки белгородской области упал военный вертолет Ми-8, пилот получил ранения.