Авдеевский коксохим под контролем Украины - Штупун

undefined

Авдеевский коксохимический завод под контролем украинских войск. Об этом сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире марафона, передает корреспондент УНН.

"Коксохим под нашим контролем. Всего возле Авдеевки отбито 14 атак за прошедшие сутки. Это в районе Новокалиново, восточнее Новобахмутовки, возле самой Авдеевки и еще 22 атаки возле Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области", - рассказал Штупун.

Дополнение

Ранее глава Авдеевской МВА Виталий Барабаш сообщал, что Авдеевский коксохимический завод разбит вдребезги. 1223 человека остаются в Авдеевке под обстрелами российских войск.