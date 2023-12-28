Авария в столичном садике: стена просела из-за выемки грунта под зданием
Киев • УНН
Выемка грунта под киевским детским садом привела к деформации стен, что привело к аварии; никто не пострадал, открыто уголовное производство.
В Киеве причиной деформации стен садика, где произошла авария, стала выемка грунта под зданием. В результате аварии никто не пострадал, открыто уголовное производство. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Киева.
Столичные следователи начали уголовные производства по факту проседания здания детского сада факту проседания здания детского сада. Предварительно установлено, что причиной деформации стен заведения стала выемка грунта под зданием. В результате происшествия никто не пострадал
По словам начальника Шевченковского управления полиции Игоря Падюка, сегодня во время выполнения работ на строительстве произошло проседание фасада здания дошкольного учебного заведения. Решается вопрос о назначения строительно-технической экспертизы.
Следователи начали уголовные производства по ч. 2 ст. 367 - служебная халатность и ч. 4 ст. 191 - присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением Уголовного кодекса Украины.
Напомним,
В одном из садиков Шевченковского района Киева произошла авария.
Авария в столичном садике: стена просела из-за выемки грунта под зданием
Выемка грунта под киевским детским садом привела к деформации стен, что привело к аварии; никто не пострадал, открыто уголовное производство.
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