Реакторы Южно-Украинской АЭС в ночь на 16 июля почти 12 часов не работали из-за нештатной ситуации. Об этом сообщает NV со ссылкой на информацию собеседников издания в Раде, передает УНН.

Детали

Отмечается, что на АЭС вышли из строя два трансформатора.

Собеседник в энергетической отрасли заявил, что на подстанции АЭС взорвались емкости с маслом в двух высоковольтных трансформаторах от перегрева в результате жары.

«Да, действительно трансформаторы выходили из строя. Сгорели. От этого был дальнейший эффект, аварийно выключился блок на 1 тысячу МВт. За сутки его вернули в сеть. Основная причина - аномальная жара», - сообщил изданию собеседник из руководства Слуги народа.

Впрочем работники Энергоатома в течение дня оперативно устранили последствия аварии.

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