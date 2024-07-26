На Южноукраинской АЭС взорвались два трансформатора из-за аномальной жары, что привело к остановке реакторов на 12 часов. Энергоатом оперативно устранил последствия аварии, вернув блок мощностью 1000 МВт в сеть.
Реакторы Южно-Украинской АЭС в ночь на 16 июля почти 12 часов не работали из-за нештатной ситуации. Об этом сообщает NV со ссылкой на информацию собеседников издания в Раде, передает УНН.
Детали
Отмечается, что на АЭС вышли из строя два трансформатора.
Собеседник в энергетической отрасли заявил, что на подстанции АЭС взорвались емкости с маслом в двух высоковольтных трансформаторах от перегрева в результате жары.
«Да, действительно трансформаторы выходили из строя. Сгорели. От этого был дальнейший эффект, аварийно выключился блок на 1 тысячу МВт. За сутки его вернули в сеть. Основная причина - аномальная жара», - сообщил изданию собеседник из руководства Слуги народа.
Впрочем работники Энергоатома в течение дня оперативно устранили последствия аварии.
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