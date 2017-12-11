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Аваков рассказал, что летал в Крым в 2014 году для встречи с Януковичем

Аваков рассказал, что летал в Крым в 2014 году для встречи с Януковичем

Киев  •  УНН

 • 43667 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал, что с 23 на 24 февраля 2014 года летал в Крым для того, чтобы встретиться с тогдашним президентом Украины Виктором Януковичем, но тот избегал встречи, находясь в то время на территории одной из российских частей на полуострове. Об этом он сказал сегодня в Облонском районном суде Киева в качестве свидетеля в уголовном производстве по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене, передает корреспондент УНН.

"Был лично с визитом в Крыму с 23 на 24 февраля (2014 года - ред.) и вместе с Валентином Наливайченко могли в тот момент посмотреть всю ситуацию подробно ... Мы отправились в сторону Севастополя с тем, чтобы понять, куда делся ( В.Янукович - ред.), в каком он состоянии и как он собирается дальше выполнять свои функции. Это было ключевая задача моей поездки. Я летал туда не для того, чтобы поймать Януковича, заковать его в кандалы, привезти и бросить на растерзание толпы. У меня не было соответствующих функций, мы ехали для того, чтобы найти Виктора Федоровича ... Я надеялся, что Виктор Федорович вернется к исполнению своих обязанностей и вернется на территорию страны", - сказал он.

Аваков отметил, что на момент его пребывания в Крыму, Януковичу было известно, что "и.о. министра внутренних дел прилетел в Крым для встреча с ним".

"Мне также стало известно, что он всячески избегал встречи. Более того, по предварительной информации, скрылся на территории одной из военных частей Российской Федерации", - рассказал он и добавил, что при этом он отпустил своих охранников из УГО и сказал им, что поедет в РФ.

Тогда, по словам Авакова, одному из охранников он передал в руки записку, в которой написал, что отказывается от государственной охраны.

"... эту записку он (охранник - ред.) передал мне лично в руки и такую ​​записку я передал в органы следствия", - уточнил министр.

Свидетель заверил, что никакой прямой угрозы для Януковича не было.

Напомним, суд провел допрос Яценюка по делу о госизмене Януковича.

Как сообщал УНН, 6 декабря районный суд Киева продолжил рассмотрение уголовного производства по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене.

Напомним, 28 ноября 2016 Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью совершения изменения границ территории госграницы Украины и ведении агрессивной войны. То есть преступлений, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.

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