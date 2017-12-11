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Аваков розповів, що літав до Криму у 2014 році для зустрічі з Януковичем

Аваков розповів, що літав до Криму у 2014 році для зустрічі з Януковичем

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков розповів, що з 23 на 24 лютого 2014 року літав до Криму для того, щоб зустрітися з тодішнім президентом України Віктором Януковичем, але він уникав зустрічі, перебуваючи в той час на території однієї з російських частин на півострові. Про це він сказав сьогодні в Облонському районному суді Києва як свідок у кримінальному провадженні за обвинуваченням екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді, передає кореспондент УНН.

“Був особисто з візитом у Криму з 23 на 24 лютого (2014 року — ред.) і разом з Валентином Наливайченком мали можливість в той момент подивитися всю ситуацію детально... Ми відправилися у бік Севастополя з тим, щоби зрозуміти, куди подівся (В.Янукович — ред.), в якому він стані і як він збирається далі виконувати свої функції. Це було ключове завдання моєї поїздки. Я літав туди не для того, щоб спіймати Януковича, закувати його в кандали, привезти і кинути на поталу натовпу. У мене не було відповідних функцій, ми їхали для того, щоб знайти Віктора Федоровича... Я сподівався, що Віктор Федорович повернеться до виконання своїх обов’язків і повернеться на територію країни”, — сказав він.

Аваков зазначив, що, на момент його перебування у Криму, Януковичу було відомо, що “в.о. міністра внутрішніх справ прилетів до Криму для зустріч із ним”.

“Мені також стало відомо, що він всіляко уникав зустрічі. Більше того, за попередньою інформацією, сховався на території однієї з воєнних частин Російської Федерації”, — розповів він і додав, що при цьому він відпустив своїх охоронців з УДО й сказав їм, що поїде до РФ.

Тоді, за словами Авакова, одному зі охоронців він передав у руки записку, в якій написав, що відмовляється від державної охорони.

“... цю записку він (охоронець — ред.) передав мені особисто в руки і таку записку я передав в органи слідства”, — уточнив міністр.

Свідок запевнив, що жодної прямої загрози для Януковича не було.

Нагадаємо, суд допитав Яценюка у справі про держзраду Януковича.

Як повідомляв УНН, 6 грудня Оболонський районний суд Києва продовжив розгляд кримінального провадження за обвинуваченням екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді.

Нагадаємо, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України В.Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою вчинення зміни меж території держкордону України та ведення агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.

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