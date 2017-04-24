Атомные электростанции Украины за сутки произвели 262,23 млн кВт-ч электроэнергии

КИЕВ. 24 апреля. УНН. АЭС Украины за сутки 23 апреля выработали 262,23 млн кВт-ч электроэнергии. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС находится в пределах нормы. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу "Энергоатома".