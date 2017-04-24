Атомні електростанції України за добу виробили 262,23 млн кВт-г електроенергії
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. АЕС України за добу 23 квітня виробили 262,23 млн кВт-г електроенергії. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС перебуває у межах норми. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу "Енергоатому".
24 квітня на атомних станціях України працюють 12 з 15 енергоблоків.
На енергоблоці №3 Запорізької АЕС триває 68-а доба середнього планового ремонту.
На енергоблоці №2 Рівненської АЕС - 21-а доба середнього планового ремонту.
На енергоблоці №3 Южно-Української АЕС - 23-а доба середнього планового ремонту.
Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 4 470 МВт, РАЕС – 2 430 МВт, ЮУАЕС – 1 975 МВт, ХАЕС – 2 020 МВт.
Як повідомляв УНН 21 квітня, АЕС України за добу виробили 262,39 млн кВт-г електроенергії.
Раніше у зоні відчуження Чорнобильської АЕС зафільмували коней Пржевальського.