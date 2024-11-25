Атака вражеских дронов: в Киевской области работает ПВО
Киев • УНН
В небе над Киевской областью зафиксировано движение вражеских беспилотников, работает ПВО. Группы "шахедов" направляются из Курской и Белгородской областей через Сумскую, Полтавскую и Черниговскую области.
В небе над Киевской областью заметили вражеские беспилотники, работают силы ПВО, передает УНН со ссылкой на Киевскую ОГА.
«Киевщина! Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО», - говорится в сообщении.
В ОВА призвали граждан не фотографировать и не снимать работу наших защитников.
«Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги», - резюмировали в ОВА.
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В Воздушных силах сообщили о нескольких группах беспилотников, которые двигались на Киев.
«Новые группы шахедов залетают из Курской и Белгородской областей, рф на Сумщину. Курс через Полтавщину, Черниговщину на Киевщину!» - резюмировали в Воздушных силах.