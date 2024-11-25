Атака вражеских дронов: в Киевской области работает ПВО

В небе над Киевской областью заметили вражеские беспилотники, работают силы ПВО, передает УНН со ссылкой на Киевскую ОГА.

«Киевщина! Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО», - говорится в сообщении.

В ОВА призвали граждан не фотографировать и не снимать работу наших защитников.

«Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги», - резюмировали в ОВА.

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В Воздушных силах сообщили о нескольких группах беспилотников, которые двигались на Киев.

«Новые группы шахедов залетают из Курской и Белгородской областей, рф на Сумщину. Курс через Полтавщину, Черниговщину на Киевщину!» - резюмировали в Воздушных силах.