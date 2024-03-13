Атака рф на Сумы унесла жизнь человека: под завалами обнаружили тело мужчины

Спасатели обнаружили тело мужчины под завалами 5-этажного жилого дома в Сумах, который был поврежден из-за ночной атаки российских войск ударными дронами типа Shahed, а также продолжают поиски, сообщили в ГСЧС Украины, пишет УНН.

Детали

"Сумы. На месте разбора завалов в пятиэтажном жилом доме спасатели деблокировали тело человека. В настоящее время также известно о 8 пострадавших", - сообщили в ГСЧС в соцсетях.

Как указано, работы продолжаются.

"Под завалами еще могут находиться люди", - отметили в ГСЧС.

Напомним,

Ночью оккупанты ударили по пятиэтажке в Сумах "шахедом". Уничтожено около полутора десятков квартир. Подразделения ГСЧС спасли 10 человек, пострадали по меньшей мере 8 жителей. Среди пропавших без вести могут быть еще три человека, указывали в МВД.