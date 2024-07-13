Стало известно о еще одной погибшей в результате сегодняшнего российского удара по поселку Приозерное на Херсонщине - погибла 50-летняя женщина, сообщил председатель ОВА Александр Прокудин, передает УНН.

"Травмы, несовместимые с жизнью, получила 50-летняя женщина. Во время атаки она находилась на улице", - написал Прокудин в Telegram.

Также как сообщил председатель Херсонской МВА Роман Мрочко, стало известно, что черепно-мозговую травму получила 85-летняя женщина. Ее состояние средней тяжести. Медики им оказали помощь. От госпитализации она отказалась.

Ранее сообщалось, что российские военные атаковали Приозерное Херсонского района, в результате чего смертельные травмы получила 72-летняя женщина. Также из-за вражеского обстрела еще два человека пострадали.