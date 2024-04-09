Атака рф на Полтавскую область: количество пострадавших возросло до 16, среди них - 4 детей

В результате вражеской атаки на Полтавскую область 8 апреля количество пострадавших увеличилось до 16 человек, среди них - 4 детей в возрасте от 5 до 11 лет, были обесточены дома и нанесен материальный ущерб, сообщил во вторник глава Полтавской ОВА Филипп Пронин, пишет УНН.

Количество пострадавших в результате вражеского удара по Полтавской области увеличилось до 16, из них четверо детей в возрасте 5-11 лет. Несколько человек продолжают лечение в медучреждениях. Один пациент - в тяжелом состоянии, несколько - средней тяжести, им оказывают всю необходимую помощь - написал Пронин в Telegram.

По его словам, "из-за вражеской атаки более 9 тыс. бытовых потребителей и 120 юридических в Полтавской и Щербановской громадах ночью были временно без света". Энергетики уже восстановили электроснабжение во все дома, кроме частично разрушенного здания, указал он.

Областные социальные службы, по словам Пронина, работают в усиленном режиме. "Задействованы две бригады, помогают пострадавшим сформировать заявления, чтобы получить материальную помощь из областного бюджета. И тем, кто получил травмы, и тем, чье имущество повреждено. Поддерживают и международные партнеры. Предоставляют психологическую, гуманитарную помощь и стройматериалы", - указал глава ОВА.

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