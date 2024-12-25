Атака рф в Кировоградской области: из-за обломков горел склад
Киев • УНН
В Кировоградской области обломки вражеской воздушной цели привели к пожару складского помещения площадью 100 м кв. Пожар локализован, пострадавших нет.
В Кировоградской области в результате атаки рф из-за обломков произошел пожар складского помещения, сообщили в ГСЧС Украины, показав последствия, пишет УНН.
Детали
"Кировоградская область: в результате падения обломков вражеской воздушной цели возник пожар в складском помещении. Горела крыша, внутренняя отделка стен и потолка здания на площади 100 м кв.", - сообщили в ГСЧС в соцсетях.
Как указано, пожарные ГСЧС локализовали пожар и занялись его ликвидацией.
"К счастью, погибших и травмированных нет", - говорится в сообщении.
Кировоградская область: враг целился по критической инфраструктуре, есть последствия - ОВА25 дек. 2024, 07:48 • 9021 просмотр