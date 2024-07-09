В Киеве после ракетной атаки российских войск 8 июля спасатели достали тело еще одной женщины из-под завалов дома на Сырце, в результате чего количество погибших в этом доме возросло до 11 человек, сообщил во вторник мэр столицы Виталий Кличко, пишет УНН.

Тело еще одной женщины только что достали спасатели из-под завалов дома на Сырце. Уже 11 погибших в этом доме - написал Кличко в Telegram.

Напомним

По данным МВД, на 11:25 9 июля было известно, что в Киеве в результате российских ударов 8 июля погибло 29 человек, среди которых 4 ребенка, и 117 человек пострадали, из них - 10 детей.