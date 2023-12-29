Атака рф на Киев: из-под завалов достали вторую жертву
Киев • УНН
Вторая жертва была найдена мертвой в Киеве после российского удара; в результате атаки были ранены 28 человек, 25 из которых госпитализированы.
Из-под завалов поврежденного в результате удара рф складского помещения в Шевченковском районе столицы достали еще одно тело, пока известно о двух жертвах. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, пишет УНН.
Тело еще одного погибшего достали из под-завалов складского помещения в Шевченковском районе. После утренней атаки на столицу в настоящее время двое погибших
Ранее сообщалось, что в результате ракетной атаки на Киев в пятницу утром пострадало уже 28 человек, из них 25 - госпитализированы.
В Киеве из-за ракетной атаки наблюдается локальное ухудшение качества воздуха 29 декабрь 2023, 10:08 • 15013 просмотров
Атака рф на Киев: из-под завалов достали вторую жертву
Вторая жертва была найдена мертвой в Киеве после российского удара; в результате атаки были ранены 28 человек, 25 из которых госпитализированы.
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