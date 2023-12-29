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Атака рф на Киев: из-под завалов достали вторую жертву

Киев  •  УНН

29 декабрь 2023, 10:42  •  9331 просмотра

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Вторая жертва была найдена мертвой в Киеве после российского удара; в результате атаки были ранены 28 человек, 25 из которых госпитализированы.

Из-под завалов поврежденного в результате удара рф складского помещения в Шевченковском районе столицы достали еще одно тело, пока известно о двух жертвах. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, пишет УНН

Тело еще одного погибшего достали из под-завалов складского помещения в Шевченковском районе. После утренней атаки на столицу в настоящее время двое погибших

- написал Кличко в Telegram.

Ранее сообщалось, что в результате ракетной атаки на Киев в пятницу утром пострадало уже 28 человек, из них 25 - госпитализированы. 

В Киеве из-за ракетной атаки наблюдается локальное ухудшение качества воздуха 29 декабрь 2023, 10:08 • 15013 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
Атака рф на Київ: з-під завалів дістали другу жертву
Russian attack on Kyiv: a second victim is pulled out of the rubble
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Атака рф на Киев: из-под завалов достали вторую жертву

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