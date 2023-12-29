Атака рф на Киев: из-под завалов достали вторую жертву

Из-под завалов поврежденного в результате удара рф складского помещения в Шевченковском районе столицы достали еще одно тело, пока известно о двух жертвах. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, пишет УНН.

Тело еще одного погибшего достали из под-завалов складского помещения в Шевченковском районе. После утренней атаки на столицу в настоящее время двое погибших - написал Кличко в Telegram.

Ранее сообщалось, что в результате ракетной атаки на Киев в пятницу утром пострадало уже 28 человек, из них 25 - госпитализированы.

В Киеве из-за ракетной атаки наблюдается локальное ухудшение качества воздуха