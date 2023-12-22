Атака Одесской области: российские бпла повредили школу, открыто уголовное производство

В результате последней атаки россиян ударными дронами была повреждена школа в Одесском районе. По данному факту уже начато производство. Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора, передает УНН.

Под процессуальным руководством Беляевской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). В результате вражеской атаки повреждено здание учебного заведения в Одесском районе. ... Осмотр продолжается, на местах событий работают прокуроры и следственно-оперативная группа. - сообщили в Офисе Генпрокурора.

Детали

По данным следствия, российские дроны атаковали регион 22 декабря 2023 года около 20:00. Вооруженные силы рф в очередной раз применили ударные беспилотные летательные аппараты.

Дополнительно

Ранее УНН сообщил что российские оккупанты атаковали Одесскую область ударными дронами. Как сообщили в Силах обороны юга, все 7 вражеских целей сбиты. И одновременно предупредили, что коварный враг может применять повторные атаки в течение ночи.