Атака на поселок Садовое на Херсонщине: оккупанты, предварительно, ударили из авиации

Блокада на границе с Польшей: в профильном комитете назвали компромиссы, на которые может пойти Украина

Юлия Клименко предполагает, что Украина может пойти на компромиссы в вопросах электронной очереди и системы "путь", чтобы уменьшить напряжение с польскими перевозчиками на границе. На дипломатическом уровне продолжаются переговоры по урегулированию блокады, которая повлияла на двустороннюю торговлю и отношения.