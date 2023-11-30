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Атака на поселок Садовое на Херсонщине: оккупанты, предварительно, ударили из авиации

Киев  •  УНН

30 ноябрь 2023, 12:44  •  8586 просмотра

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Российские войска атаковали село Садовое в Херсонской области с применением авиации, что привело к разрушениям и трем смертельным случаям.

Российские войска, предварительно, сегодня атаковали поселок Садовое Херсонской области с помощью авиации.  Последствия попадания авиабомбы показал начальник Херсонской МВА Роман Мрочко, пишет УНН.

По предварительной информации, россияне ударили по с. Садовое из авиации

 - написал Мрочко в Telegram.

Начальник Херсонской МВА  показал фотографии последствий попадания авиабомбы в поселке.

Ранее

УНН сообщал, что в результате обстрела российской артиллерией села Садовое Херсонской области погибло три человека.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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Атака на селище Садове на Херсонщині: окупанти, попередньо, вдарили з авіації
Attack on the village of Sadovoye in the Kherson region: the invaders, previously, hit from the air
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Атака на поселок Садовое на Херсонщине: оккупанты, предварительно, ударили из авиации

Российские войска атаковали село Садовое в Херсонской области с применением авиации, что привело к разрушениям и трем смертельным случаям.

Война •   •  8586 просмотра
Атака на поселок Садовое на Херсонщине: оккупанты, предварительно, ударили из авиации

Сборная Украины осталась на 22 месте в обновленном рейтинге ФИФА: топ-10

Национальная сборная Украины по футболу остается на 22-м месте в последнем рейтинге ФИФА с 1553,35 очками, занимая 12-е место среди команд УЕФА. Недавно они сыграли вничью 0: 0 с Италией в отборочном матче Евро-2024.

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Сборная Украины осталась на 22 месте в обновленном рейтинге ФИФА: топ-10

Зеленский переговорил с Шольцем: указал на важность единства в одобрении переговоров о вступлении и 50 млрд евро помощи

Президент Украины Зеленский обсудил с канцлером Германии Шольцем необходимость единства ЕС в вопросе вступления Украины в ЕС и пакета помощи на 50 миллиардов евро.

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Зеленский переговорил с Шольцем: указал на важность единства в одобрении переговоров о вступлении и 50 млрд евро помощи

В офисе Президента отреагировали на допуск лаврова к заседанию ОБСЕ

Советник президента Украины Михаил Подоляк раскрыл присутствие министра иностранных дел россии лаврова на заседании ОБСЕ, рассматривая это как сигнал о том, что военные преступления приемлемы.

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В офисе Президента отреагировали на допуск лаврова к заседанию ОБСЕ

На границе Эстонии с россией выросло движение после закрытия восточной границы Финляндии

Закрытие границы Финляндией увеличило трафик на эстонско-российской границе на 25%, количество пересечений выросло с 4 000 до 5 000 ежедневно. Эстония готова к потенциальному наплыву мигрантов на фоне опасений по поводу российской гибридной атаки.

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На границе Эстонии с россией выросло движение после закрытия восточной границы Финляндии

Трудовых споров стало вдвое больше: в пользу украинских беженцев в Эстонии с работодателей взыскали 320 тыс. евро.

Количество трудовых споров, поданных украинцами в Эстонии, в этом году удвоилось.

Новости Мира •   •  8007 просмотра
Трудовых споров стало вдвое больше: в пользу украинских беженцев в Эстонии с работодателей взыскали 320 тыс. евро.

Враг продолжает активно атаковать Авдеевку: за сутки Силы обороны отбили 22 атаки, - Штупун

Противник усилил атаки на Таврийском направлении, проведя 45 боевых операций и пытаясь вернуть утраченные позиции в Запорожье. За один день защитники уничтожили 7 вражеских танков, 13 бронемашин и почти 500 человек личного состава противника.

Война •   •  12265 просмотра
Враг продолжает активно атаковать Авдеевку: за сутки Силы обороны отбили 22 атаки, - Штупун

Франция планирует увеличить объемы поставок боеприпасов в Украину

По словам генерала Жан-Франсуа Дока, Франция обязуется увеличить свою военную поддержку Украине в следующем году, предоставив дополнительные боеприпасы.

Война •   •  13621 просмотра
Франция планирует увеличить объемы поставок боеприпасов в Украину

Блокада на границе с Польшей: в профильном комитете назвали компромиссы, на которые может пойти Украина

Юлия Клименко предполагает, что Украина может пойти на компромиссы в вопросах электронной очереди и системы "путь", чтобы уменьшить напряжение с польскими перевозчиками на границе. На дипломатическом уровне продолжаются переговоры по урегулированию блокады, которая повлияла на двустороннюю торговлю и отношения.

Политика •   •  12815 просмотра
Блокада на границе с Польшей: в профильном комитете назвали компромиссы, на которые может пойти Украина

Начато удовлетворение требований восьмой очереди реестра кредиторов банка "Конкорд"

Начато удовлетворение требований восьмой очереди реестра кредиторов банка "Конкорд".

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Начато удовлетворение требований восьмой очереди реестра кредиторов банка "Конкорд"