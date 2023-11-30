Атака на поселок Садовое на Херсонщине: оккупанты, предварительно, ударили из авиации
Киев • УНН
Российские войска атаковали село Садовое в Херсонской области с применением авиации, что привело к разрушениям и трем смертельным случаям.
Российские войска, предварительно, сегодня атаковали поселок Садовое Херсонской области с помощью авиации. Последствия попадания авиабомбы показал начальник Херсонской МВА Роман Мрочко, пишет УНН.
По предварительной информации, россияне ударили по с. Садовое из авиации
Начальник Херсонской МВА показал фотографии последствий попадания авиабомбы в поселке.
Ранее
УНН сообщал, что в результате обстрела российской артиллерией села Садовое Херсонской области погибло три человека.
Атака на поселок Садовое на Херсонщине: оккупанты, предварительно, ударили из авиации
Российские войска атаковали село Садовое в Херсонской области с применением авиации, что привело к разрушениям и трем смертельным случаям.
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