Атака на Киевстар вывела из строя систему информирования о воздушной тревоге в Борисполе, в других городах Киевщины о сбоях не сообщалось

Эксклюзив
Эксперт: украинское законодательство недружественно к инвесторам и акционерам
  •  109353 просмотра

Эксперт: украинское законодательство недружественно к инвесторам и акционерам

Эксклюзив
Если непосредственно будут участвовать производители, то цена будет ниже - "Укрцукор" об идее Минобороны проводить тендеры на питание без посредников
  •  116683 просмотра

Если непосредственно будут участвовать производители, то цена будет ниже - "Укрцукор" об идее Минобороны проводить тендеры на питание без посредников

Эксклюзив
В коалицию по созданию Спецтрибунала входят представители более 40 стран - МИД
7 декабря  •  196779 просмотра

В коалицию по созданию Спецтрибунала входят представители более 40 стран - МИД

Эксклюзив
Чтобы у международных партнеров не возникало сомнений, что Украина - правовое государство, ВСП и НАБУ должны проверить судей Верховного суда по делу агента фсб Шепелева - эксперт
11 декабря  •  203884 просмотра

Чтобы у международных партнеров не возникало сомнений, что Украина - правовое государство, ВСП и НАБУ должны проверить судей Верховного суда по делу агента фсб Шепелева - эксперт

Эксклюзив
Эксперт рассказал, влияет ли на стоимость проезда в маршрутках закрытие нескольких станций метро Киева
11 декабря  •  198872 просмотра

Эксперт рассказал, влияет ли на стоимость проезда в маршрутках закрытие нескольких станций метро Киева

Эксклюзив
Меркурий снова будет ретроградным: гороскоп для всех знаков Зодиака на 11 – 17 декабря
11 декабря  •  192077 просмотра

Меркурий снова будет ретроградным: гороскоп для всех знаков Зодиака на 11 – 17 декабря

Эксклюзив
Какие специалисты наиболее востребованы на рынке труда: ответ эксперта
11 декабря  •  189627 просмотра

Какие специалисты наиболее востребованы на рынке труда: ответ эксперта

Эксклюзив
У украинской разведки есть предварительная информация, кого могли казнить россияне - Лубинец о расстрелянных военных
7 декабря  •  170351 просмотра

У украинской разведки есть предварительная информация, кого могли казнить россияне - Лубинец о расстрелянных военных

Эксклюзив
На повреждение тоннеля метро в Киеве могло повлиять строительство ТРЦ Ocean Plaza
9 декабря  •  275290 просмотра

На повреждение тоннеля метро в Киеве могло повлиять строительство ТРЦ Ocean Plaza

Эксклюзив
Эксперт: доля государства в банковском секторе Украины более 60% - нонсенс
8 декабря  •  285053 просмотра

Эксперт: доля государства в банковском секторе Украины более 60% - нонсенс

Эксклюзив
Путь к евроинтеграции: эксперты оценили пользу для украинского банковского сектора в сближении с международными финсистемами
7 декабря  •  152414 просмотра

Путь к евроинтеграции: эксперты оценили пользу для украинского банковского сектора в сближении с международными финсистемами

Эксклюзив
В МИД назвали аргументы, опираясь на которые западные лидеры могут признать выборы в рф нелегитимными
8 декабря  •  239846 просмотра

В МИД назвали аргументы, опираясь на которые западные лидеры могут признать выборы в рф нелегитимными

Эксклюзив
Скалецкая: при Жумадилове в "Медицинских закупках" были четко отработаны все процессы
8 декабря  •  197533 просмотра

Скалецкая: при Жумадилове в "Медицинских закупках" были четко отработаны все процессы

Эксклюзив
"Черное море - россия", "понимаю путина", "люблю русский язык". Что рассказывал подозреваемый в заказных убийствах экс-депутат и агент фсб Шепелев российской спецслужбе
8 декабря  •  169509 просмотра

"Черное море - россия", "понимаю путина", "люблю русский язык". Что рассказывал подозреваемый в заказных убийствах экс-депутат и агент фсб Шепелев российской спецслужбе

Эксклюзив
И.о. главы КСУ Головатый не явился в суд после составления на него протокола о коррупции
8 декабря  •  212058 просмотра

И.о. главы КСУ Головатый не явился в суд после составления на него протокола о коррупции

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Меню
Экслюзивы
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Популярные новости
Один погибший, четверо раненых в Херсонской области в результате российских атак

Один погибший, четверо раненых в Херсонской области в результате российских атак

  •  155271 просмотра
Киевстар подтвердил сбой в работе сети

Киевстар подтвердил сбой в работе сети

  •  146377 просмотра
Норвежское судно Strinda попало под ракетный обстрел в Красном море

Норвежское судно Strinda попало под ракетный обстрел в Красном море

  •  135265 просмотра
Ситуация с Киевстаром: источники заявляют об обысках в компании

Ситуация с Киевстаром: источники заявляют об обысках в компании

  •  130167 просмотра
Украинские военные сбили вражеский беспилотник на Днепропетровщине

Украинские военные сбили вражеский беспилотник на Днепропетровщине

  •  122761 просмотра
Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
ataka-na-kievstar-vivela-iz-stroya-sistemu-informirovaniya-o-vozdushnoi-trevoge-v-borispole-v-drugikh-gorodakh-kievshchini-o-sboyakh-ne-soobshchalos

Атака на Киевстар вывела из строя систему информирования о воздушной тревоге в Борисполе, в других городах Киевщины о сбоях не сообщалось

Киев  •  УНН

12 декабрь 2023, 14:34  •  9088 просмотра

Read in English

Система оповещения о воздушной опасности в Киеве продолжает работать, несмотря на сбой в сети "Киевстар". Однако система оповещения в Борисполе временно не работает, а полиция будет использовать громкоговорители для информирования жителей о воздушной тревоге.

Сбой в работе "Киевстара" не повлиял на работу системы оповещения о воздушной тревоге в столице. Об этом сообщили в КГГА, передает УНН.

Детали

В Киевской городской администрации сообщили, что модернизированная часть системы оповещения работает автономно и остается в рабочем состоянии даже при отсутствии света, а отсутствие мобильной связи у оператора "Киевстар" также не повлияло на работу системы. В то же время, в некоторых местах еще установлена старая часть системы оповещения. Поэтому в случае необходимости о воздушной тревоге будут оповещать через громкоговорители, установленные на автомобилях патрульных полицейских.

Однако, система оповещения о воздушной тревоге не работает в Борисполе.

В громаде временно не функционирует система оповещения. В настоящее время информирование о воздушной тревоге будут осуществлять экипажи полиции через свои громкоговорители

- сообщили в Бориспольской городской администрации.

Другие городские общины Киевщины не сообщали то, что из-за сбоя в работе Киевстара возникли проблемы с оповещением о воздушной тревоге. В частности, на горячей линии горсовета Броваров сообщили, что информация о том, что система не работает, не поступала. Соответственно, она работает в обычном режиме.

Напомним

Из-за технического сбоя в Киевстаре абоненты сети потеряли доступ к мобильной связи и интернету. "Киевстар" объяснил масштабный сбой мощной хакерской атакой. СБУ открыла уголовное производство по факту кибератаки на "Киевстар", подозревая в причастности к ней Россию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сбой в работе Киевстар: в части регионов Украины не работают системы оповещения о воздушной тревоге

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

Общество
Атака на Київстар вивела з ладу систему інформування про повітряну тривогу у Борисполі, в інших містах Київщини про збої не повідомлялося
Attack on Kyivstar disrupts air raid alert system in Boryspil, no disruptions reported in other cities of Kyiv region
Новости по теме

Атака на Киевстар вывела из строя систему информирования о воздушной тревоге в Борисполе, в других городах Киевщины о сбоях не сообщалось

Система оповещения о воздушной опасности в Киеве продолжает работать, несмотря на сбой в сети "Киевстар". Однако система оповещения в Борисполе временно не работает, а полиция будет использовать громкоговорители для информирования жителей о воздушной тревоге.

Общество •   •  9088 просмотра
Атака на Киевстар вывела из строя систему информирования о воздушной тревоге в Борисполе, в других городах Киевщины о сбоях не сообщалось

Получили первый неофициальный сигнал из Венгрии о "окне возможности" на саммите ЕС - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о неофициальном намеке со стороны Венгрии на "окно возможностей" для Украины на саммите ЕС.

Политика •   •  10292 просмотра
Получили первый неофициальный сигнал из Венгрии о "окне возможности" на саммите ЕС - Кулеба

Визит в США: Зеленский прибыл в Конгресс

Президент Украины Зеленский прибыл в Конгресс США, чтобы добиться одобрения критически важного пакета помощи на фоне опасений, что американская помощь прекратится, а переговоры зашли в тупик.

Политика •   •  12869 просмотра
Визит в США: Зеленский прибыл в Конгресс

На ВОТ Луганщины большинство многоэтажек без отопления: уже есть летальные случаи - ЦНС

В большинстве многоквартирных домов на временно оккупированной Луганщине отсутствует отопление, что приводит к гибели людей, из-за конфликта между "Луганскгазом" и оккупационной администрацией из-за неуплаченных счетов за газ.

Общество •   •  15666 просмотра
На ВОТ Луганщины большинство многоэтажек без отопления: уже есть летальные случаи - ЦНС

"Культура без барьеров": у МКИП рассказали о флагманском проекте на следующий год

Министерство культуры и информационной политики Украины запускает новую инициативу "Культура без барьеров" для обеспечения безбарьерных культурных услуг для людей с инвалидностью. Цель проекта - повысить доступность и осведомленность украинцев об их правах.

Культура •   •  10572 просмотра
"Культура без барьеров": у МКИП рассказали о флагманском проекте на следующий год

россияне обстреляли Тягинку в Херсонской области, мужчина получил ранения в собственном доме

50-летний мужчина получил ранения в собственном доме в Тягинке Херсонской области после российского обстрела и был госпитализирован с контузией и сотрясением мозга.

Война •   •  18962 просмотра
россияне обстреляли Тягинку в Херсонской области, мужчина получил ранения в собственном доме

Сбой в работе Киевстар: в части регионов Украины не работают системы оповещения о воздушной тревоге

После хакерской атаки на оператора связи Kyivstar в части регионов Украины не работает система оповещения о воздушных тревогах.

Общество •   •  12495 просмотра
Сбой в работе Киевстар: в части регионов Украины не работают системы оповещения о воздушной тревоге

"Кіно заради Перемоги!": киномобиль посетил Винницкую область

Зрителями кинопоказа стали юные ладыжинцы - почти 200 детей из семей защитников и погибших Героев. Они посмотрели ленты "Мавка. Лесная песня", "Похищенная принцесса" и "Приключения Святого Николая".

Общество •   •  14043 просмотра
"Кіно заради Перемоги!": киномобиль посетил Винницкую область

Tesla Cybertruck не сможет получить разрешение на продажу в Европе

Tesla Cybertruck не соответствует европейским стандартам безопасности из-за своей конструкции с острыми краями и не может быть разрешен для продажи в Европе. На данный момент Tesla не планирует менять конструкцию Cybertruck, чтобы она соответствовала этим стандартам.

Технологии •   •  14100 просмотра
Tesla Cybertruck не сможет получить разрешение на продажу в Европе

Финляндия открывает два пограничных пункта пропуска на границе с рф

Финляндия вновь открывает два пункта пересечения границы с Россией для пассажирских перевозок и искателей убежища до 14 января, тогда как другие пункты пересечения остаются закрытыми.

Новости Мира •   •  12493 просмотра
Финляндия открывает два пограничных пункта пропуска на границе с рф