Атака на Киевстар вывела из строя систему информирования о воздушной тревоге в Борисполе, в других городах Киевщины о сбоях не сообщалось

Сбой в работе "Киевстара" не повлиял на работу системы оповещения о воздушной тревоге в столице. Об этом сообщили в КГГА, передает УНН.

Детали

В Киевской городской администрации сообщили, что модернизированная часть системы оповещения работает автономно и остается в рабочем состоянии даже при отсутствии света, а отсутствие мобильной связи у оператора "Киевстар" также не повлияло на работу системы. В то же время, в некоторых местах еще установлена старая часть системы оповещения. Поэтому в случае необходимости о воздушной тревоге будут оповещать через громкоговорители, установленные на автомобилях патрульных полицейских.

Однако, система оповещения о воздушной тревоге не работает в Борисполе.

В громаде временно не функционирует система оповещения. В настоящее время информирование о воздушной тревоге будут осуществлять экипажи полиции через свои громкоговорители - сообщили в Бориспольской городской администрации.

Другие городские общины Киевщины не сообщали то, что из-за сбоя в работе Киевстара возникли проблемы с оповещением о воздушной тревоге. В частности, на горячей линии горсовета Броваров сообщили, что информация о том, что система не работает, не поступала. Соответственно, она работает в обычном режиме.

Напомним

Из-за технического сбоя в Киевстаре абоненты сети потеряли доступ к мобильной связи и интернету. "Киевстар" объяснил масштабный сбой мощной хакерской атакой. СБУ открыла уголовное производство по факту кибератаки на "Киевстар", подозревая в причастности к ней Россию.

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