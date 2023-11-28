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Атака бпла: россияне запустила несколько групп ударных дронов с двух направлений

Киев  •  УНН

28 ноябрь 2023, 19:44  •  10587 просмотра

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россия запустила несколько групп ударных беспилотников в Украину с двух направлений. Воздушную тревогу объявили в 10 областях и Крыму.

Россияне запустили несколько групп ударных дронов на Украину. По данным командования Воздушных Сил ВСУ атакуют с двух направлений, передает УНН.

Детали

Согласно информации командования Воздушных Сил ВСУ российские ударные дроны движутся по двум направлениям:

* Группы ударных БпЛА из Херсонской → через Николаевскую → в направлении Кировоградской области.

* Несколько групп с северной и южной стороны Винницкой области в направлении Хмельницкой области.

В настоящее время воздушная тревога объявлена в 10 областях Украины и в автономной республике Крым.

Количество БПЛА пока неизвестно, однако их не мало.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

Война
Атака бпла: росіяни запустила кілька груп ударних дронів з двох напрямків
UAV attack: Russians launch several groups of attack drones from two directions
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