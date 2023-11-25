Атака беспилотников повредила детский сад и здания в Киеве: фото последствий

В Министерстве внутренних дел показали кадры последствий ночной атаки дронов на столицу. Повреждены дома, автомобили, детский сад в двух районах Киева, пишет УНН.

Цитата

"Этой ночью враг совершил очередную атаку на столицу. Предварительно, падение обломков зафиксировали в Соломенском и Днепровском районах", - сообщили в МВД.

Детали

По информации МВД, в Соломенском районе разрушена крыша детского сада на площади 100 кв. м, спасатели ликвидировали пожар с тремя очагами на площади 2 кв.м.

В результате падения обломка возле пятиэтажки, повреждены 4 автомобиля и выбиты окна в доме с 1 по 5 этажи. На 2-м этаже специалисты ГСЧС спасли 2 женщины, которые были заблокированы в квартире.

В Днепровском районе повреждена лестничная клетка 27 этажного жилого дома, а также технический этаж.

"По другим адресам помощь не оказывалась", - добавили в МВД.

Напомним

В результате атаки на Киевщину вражескими дронами повреждено предприятие, многоэтажный и частные дома, автомобили.