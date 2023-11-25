Атака беспилотников повредила детский сад и здания в Киеве: фото последствий
Киев • УНН
Киев пострадал от ночной атаки беспилотника, в результате которой были повреждены дома, автомобили, детский сад и другие здания в двух районах города. Спасатели спасли двух женщин, а также потушили несколько пожаров после инцидента.
В Министерстве внутренних дел показали кадры последствий ночной атаки дронов на столицу. Повреждены дома, автомобили, детский сад в двух районах Киева, пишет УНН.
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"Этой ночью враг совершил очередную атаку на столицу. Предварительно, падение обломков зафиксировали в Соломенском и Днепровском районах", - сообщили в МВД.
Детали
По информации МВД, в Соломенском районе разрушена крыша детского сада на площади 100 кв. м, спасатели ликвидировали пожар с тремя очагами на площади 2 кв.м.
В результате падения обломка возле пятиэтажки, повреждены 4 автомобиля и выбиты окна в доме с 1 по 5 этажи. На 2-м этаже специалисты ГСЧС спасли 2 женщины, которые были заблокированы в квартире.
В Днепровском районе повреждена лестничная клетка 27 этажного жилого дома, а также технический этаж.
"По другим адресам помощь не оказывалась", - добавили в МВД.
Напомним
В результате атаки на Киевщину вражескими дронами повреждено предприятие, многоэтажный и частные дома, автомобили.
Атака беспилотников повредила детский сад и здания в Киеве: фото последствий
Киев пострадал от ночной атаки беспилотника, в результате которой были повреждены дома, автомобили, детский сад и другие здания в двух районах города. Спасатели спасли двух женщин, а также потушили несколько пожаров после инцидента.
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