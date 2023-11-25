Атака беспилотников обесточила 77 жилых домов и 120 учреждений в Киеве
Киев • УНН
В Киеве произошло обесточивание 77 жилых домов и 120 учреждений из-за масштабной атаки беспилотника, который повредил воздушную линию электропередач. Сейчас продолжаются восстановительные работы.
После обстрела в Киеве оставались без света 77 жилых домов и 120 учреждений. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение Министерства энергетики.
Утром 25 ноября во время масштабного дронового обстрела в столице была обесточена воздушная линия. В результате без света остались 77 жилых домов и 120 учреждений в центральной части города. Причины выясняются. Продолжаются работы по восстановлению
Также во время обстрела на Киевщине отключались воздушные линии 330 кВ. Предварительная причина - повреждение в результате обстрела.
Продолжается обследование для выяснения причин.
Информация будет дополняться
Атака беспилотников обесточила 77 жилых домов и 120 учреждений в Киеве
В Киеве произошло обесточивание 77 жилых домов и 120 учреждений из-за масштабной атаки беспилотника, который повредил воздушную линию электропередач. Сейчас продолжаются восстановительные работы.
На Авдеевском направлении военные отбили 30 вражеских атак: ситуация на фронте
За прошедшие сутки украинские войска провели 74 боевых столкновения, сбили все 6 вражеских БПЛА "Шахед-136/131" и отбили многочисленные атаки на разных направлениях, продолжая при этом наступление на Мелитопольском направлении.
Враг ударил беспилотниками по столице: есть разрушения и пострадавшие
Атака вражеских беспилотников в Киеве привела к разрушениям и ранениям; обломки упали на здания, две женщины оказались заблокированы в здании.
Сегодня 90-я годовщина Голодомора 1932-33 годов: мир узнает правду о геноциде против украинцев, который россия пытается повторить
Украинцы чтят память жертв Голодомора 1932-33 годов и других искусственных голодов созданных советской властью на территории Украины, которые привели к миллионам смертей. Сейчас геноцид украинского народа путем войны пытается осуществить россия.
Зависит успешное окончание войны в Украине: Арахамия назвал один из факторов
Давид Арахамия призвал к политическому единству за рубежом, утверждая, что от этого единства зависит исход войны.
Международный день борьбы за ликвидацию насилия над женщинами: ситуация в Украине
Во всем мире 25 ноября отмечается Международный день борьбы за ликвидацию насилия над женщинами, почтив память сестер Мирабаль и способствуя прекращению гендерного насилия. Ведь статистика свидетельствует о высоком уровне насилия во всем мире.
Массированная атака на Киев: обломки БПЛА упали на многоэтажку в Днепровском районе
Обломки сбитого беспилотника упали на киевскую многоэтажку, вызвав задымление на верхних этажах; спасатели уже выехали на место происшествия.
Из-за падения обломков БПЛА в Киеве под завалами оказались две женщины - Кличко
Обломки БПЛА разрушили часть пятиэтажного дома в Соломенском районе Киева, под завалами оказались две женщины, спасательные работы продолжаются.
В результате атаки беспилотников в Киеве пострадали двое, среди них 11-летний ребенок
Киев подвергся мощной атаке беспилотников, в результате которой пострадали два человека, в том числе 11-летний ребенок. Мэр Виталий Кличко призвал жителей оставаться в укрытиях.
лаврова пустят в Европу - правительство Северной Македонии разрешило пролет самолет страны-агрессора по своей территории
Делегация министерства иностранных дел россии, в состав которой, возможно, войдет сергей лавров, может посетить министерскую встречу ОБСЕ в Скопье.