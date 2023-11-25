Атака беспилотников обесточила 77 жилых домов и 120 учреждений в Киеве

После обстрела в Киеве оставались без света 77 жилых домов и 120 учреждений. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение Министерства энергетики.

Утром 25 ноября во время масштабного дронового обстрела в столице была обесточена воздушная линия. В результате без света остались 77 жилых домов и 120 учреждений в центральной части города. Причины выясняются. Продолжаются работы по восстановлению сообщили в министерстве.

Также во время обстрела на Киевщине отключались воздушные линии 330 кВ. Предварительная причина - повреждение в результате обстрела.

Продолжается обследование для выяснения причин.

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